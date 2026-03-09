子育てにはお金が掛かるものではないでしょうか。お金と心に余裕があれば、人に優しくできるのだろうか……誰もが一度は考えたことがある問いかもしれません。日々の生活に追われ、時間やお金に余裕がないと、ついイライラしてしまうこともありますよね。今回の投稿者さんは、そんな率直な疑問を投げかけました。『お金と心に余裕があれば、人に優しくできる？人間ってそんなもの？』この問いに対し、ママたちが自身の経験をもと