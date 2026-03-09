ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「Zoff」のコラボ第3弾商品が、3月20日（金）から、全国の店舗およびオンラインストアで発売。それに先駆け、3月10日（火）から、WEB先行予約の受付が開始される。【写真】うさぎ＆モモンガ＆くりまんじゅうモチーフも！『ちいかわ』コラボ第3弾商品一覧■アイウェアは全7種今回発売されるのは、型押しがかわいいメガネケースとテーマアートを使用した総柄メガネ拭きが付属するコレクシ