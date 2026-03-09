2月の全国倒産 13年ぶりに800件を超える、「人手不足」倒産が2.4倍増2026年2月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が851件（前年同月比11.3％増）、負債総額は1,331億6,000万円（同22.2％減）だった。件数は、3カ月連続で前年同月を上回った。2月に800件を超えたのは、2013年（916件）以来、13年ぶり。また、コロナ禍の資金繰り支援が浸透した2021年（446件）を底に、5年連続で前年を上回った。負債総額は、1月から