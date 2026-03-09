〜 2026年2月の「税金滞納」倒産動向 〜2026年2月の「税金滞納（社会保険を含む）」倒産は、10件（前年同月比33.3％減）だった。3カ月ぶりに前年同月を下回り、2月としては2年連続で減少した。負債総額は19億200万円（同84.7％減）で、2カ月連続で前年同月を下回った。2月としては2023年の3億3,200万円以来、3年ぶりに20億円を下回った。2月の最大の倒産は、コールセンター運営の（株）UＦジャパン（東京）の7億3,400万円で、1