〜 2026年2月の「ゼロゼロ融資」利用後の倒産動向 〜2026年2月の「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」を利用した企業の倒産は、27件（前年同月比18.1％減）で、2カ月連続で前年同月を下回った。2023年1月からゼロゼロ融資などの返済負担を軽減するため、コロナ借換保証が開始され、2025年2月末で30.1万件が利用している。このうち、約8割の据置期間が2年以内で、2026年4月から9月に返済開始が最後のピークを迎える。