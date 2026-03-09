〜 2026年2月の「負債1,000万円未満」倒産動向 〜2026年2月の負債1,000万円未満の倒産は、41件（前年同月比21.1％減）と 3カ月ぶりに前年同月を下回った。2025年度（4-2月累計）は490件（前年同期比2.5％減、前年同期503件）で前年同期を下回っているが、年度では3年連続で500件台が確実になった。産業別では、10産業のうち、増加は情報通信業の1産業のみ。減少は農・林・漁・鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、金融・保