〜 2026年2月の 「物価高」倒産動向 〜資材や原材料などの価格上昇を一因とする2月の「物価高」倒産は、69件（前年同月比4.5％増）発生し、3カ月連続で前年同月を上回った。2022年以降の円安では、2月としては前年の66件を上回り最多になった。負債総額は214億3,300万円（同74.3％減）で、3カ月ぶりに前年同月を下回った。2月の最大の倒産は、建売住宅販売の札証物産（株）（北海道、取引停止処分）の負債64億6,200万円で、負