ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は9日、『セサミストリート・ファン・ワールド』の運営を今年5月10日をもって終了すると発表した。【写真】思い出をセサミストリートの仲間たちに届ける「みんなの宝物ボード」『セサミストリート・ファン・ワールド』は、2012年3月16日のオープン以来、小さな子どもから大人まで楽しめるエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』の中で、楽しまれてきた。USJは運営終了