世界ジュニアフィギュアスケート選手権で前人未到の4連覇を達成した島田麻央（17、木下グループ）が帰国し、「こうやって4回とも世界ジュニアで金メダルを持って帰ることができて嬉しい」と喜びを語った。フリーでは冒頭のトリプルアクセルを決めると、4回転は回避したが、3回転ルッツ−3回転トウループを鮮やかに着氷。スピンでGOE（出来栄え点）の減点があり、後半では3回転フリップからのジャンプシークエンスで回転不足を取ら