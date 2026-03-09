東日本大震災で妻を亡くした宮城県気仙沼市の元消防士佐藤誠悦（せいえつ）さん（７３）は、最愛の人を助けられなかったという自責の念を抱えながら、語り部として活動をしてきた。昨年患った悪性リンパ腫と闘いながら、講演は先月８００回に達した。「妻への思いを言葉に刻み、後世に教訓を伝えたい」（浅井望）妻不明も「動揺見せられない」「命を守り、生き抜く大切さを感じてほしい」佐藤さんは２月１日、東京消防庁消防