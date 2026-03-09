【モデルプレス＝2026/03/09】3月9日、都内にてNHK連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日スタート）第1週試写会見が行われた。会見後、制作統括の松園武大氏が囲み取材に応じ、主題歌について語った。【写真】26年度“朝ドラ”主演女優「陶器のような美しさ」素肌際立つウェディングドレス姿◆2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さん