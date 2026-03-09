高松北警察署 高松市のマンションの掲示板に「検針なしでボったくる」などと虚偽の張り紙を掲示したとして、住人の女（54）が、信用毀損（きそん）の疑いで9日、逮捕されました。 高松北警察署によりますと、女は1月27日午後1時30分ごろから2月3日午後3時10分ごろまでの間、自分の住むマンションの1階の共用部分の掲示板に「このマンションは、検針なしでボったくる」などと虚偽の事実を記載した用紙1枚を掲示し、管理して