テレビ静岡が１４日午後６時半から放送する今回の『くさデカ』は、「旬食材全盛り！春のふわとろオムライス５選」。舞阪港で水揚げされたシラスと地元食材をたっぷり使った一品に、グツグツと音までおいしい中華と洋食が融合した逸品など、五感で楽しむ春の絶品オムライスが大集結！ふわふわ、とろ〜り！老若男女に愛される魅惑の料理オムライス。中部エリアと西部エリアの絶品オムライス５品がラインナップ！本格フレンチをベ