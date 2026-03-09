◇大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）西前頭７枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が春場所２日目の９日、日本相撲協会に足の甲付近の「左リスフラン関節靱帯損傷」の診断書を出して休場した。今場所は初日から出場したが、東前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）にはたき込みで敗れ、左足を気にして苦悶（くもん）の表情を浮かべた。約３週間の安静加療が必要と診断書には記された。 所属する伊勢ケ浜部屋は日本相撲協会を