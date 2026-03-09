女優・今田美桜が９日までに自身のインスタグラムを更新。約３か月ぶりの更新となり、注目を集めている。今田は、花の絵文字を複数投稿。ハッシュタグで「＃ｄｉｏｒ」と記した。ナチュラルウェーブのヘアスタイルに、黒のレースがあしらわれたグレーのトップス、超ミニ丈の黒いスカートを合わせたコーディネートを披露した。この投稿には「本当に綺麗でみとれちゃうよ」「美桜ちゃん美しい」「いつも綺麗」「めっちゃかわ