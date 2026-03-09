俳優の佐藤健が9日、「綾鷹」の新ブランドアンバサダーに就任。都内で行われた『綾鷹 HITOIKI STUDIO』PRイベントに登壇した。【全身ショット】かっこよすぎる…ダークグレーのスーツで登場した佐藤健佐藤はダークグレーのスーツに白のハイネック姿で登場。新ブランドアンバサダー就任については「大変光栄です」と喜びとともに背を正した。佐藤の起用理由について、日本コカ・コーラは「昨年デビュー20周年を迎え、日本を代