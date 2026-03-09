「大同生命SVリーグ」大阪マーヴェラスの林琴奈、宮部愛芽世、西崎愛菜が、7日放送されたABEMA『“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.1』に出演した。【画像】『“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.1』より国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りする番組。大阪マーヴェラス編では、バレー歴6年のみりちゃむがMCを務め、大阪マーヴェラス