お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（45）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。白目（角膜）の組織が異常増殖する「翼状片」の手術を受けたことを明かした。タレントの上沼恵美子から「左目が充血してるんで、さきほど聞いたら手術をしたんだって？」と指摘されると、田崎は手術を受けたことを報告。「何年も前から白目の膜が、鼻のほうからめっちゃゆっくり広がって行く病気」と説明した。