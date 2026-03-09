人気レースクイーンの池永百合（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーコスチューム姿を披露した。「今日は1日ありがとうございました名古屋エモーション撮影会1〜4部参加してくださった皆さん本当にありがとうございました」と感謝。ブルーのコスチューム姿の写真をアップし「予約が少なくて不安でしたが、ほぼ満枠くらいたくさんの方が駆け付けてくださって皆さんの優しさに救われました」などとつづり、