内閣府が９日発表した１月の景気動向指数（２０２０年＝１００）速報値は、景気の現状を示す「一致指数」が前月より２・５ポイント高い１１６・８と、３か月ぶりに上昇した。一致指数の推移を機械的にあてはめた基調判断は「下げ止まりを示している」で据え置いた。