モデルでタレントの斎藤恭代（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。虹色ドレス姿を披露した。「本日は卓上カレンダーお渡し会来てくれた皆さんありがとうございました！！来れなかった方はぜひオンラインサイン会でお会いしましょう」と虹色のドレス姿の写真を添えて投稿。続けて「【オンラインサイン会】2026年3月28日（土）大好きなオンラインサイン会画面越しですが皆さんとお話しできるのを楽しみにしています