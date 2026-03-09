世界ジュニア選手権で史上初の４連覇を達成したフィギュアスケート女子の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が９日、帰国した。「４回ともメダル持って帰ってこられて嬉しいです」と振り返った。ショートプログラムを終えた夜から体調不良に見舞われるアクシデント。「次の日ベッドから起き上がれなくて。ジャンプ１本飛ぶだけでフラフラだった」とフリープログラムの辞退も頭によぎったという。それでも周囲の助けを借りてフリ