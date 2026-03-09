アメリカメディアは、ハメネイ師の後継にモジタバ師が選出されたことについて「トランプ氏によるイランの政権転覆が失敗に終わった」などとする分析を伝えています。アメリカのトランプ大統領は8日、ハメネイ師の後継にモジタバ師が選出されたことについてニュースサイト「タイムズ・オブ・イスラエル」の取材に対し、「何が起きるか注視する」と述べるにとどまり、詳細は語りませんでした。CNNテレビは、モジタバ師について「最高