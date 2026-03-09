食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年3月9日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。値下げ商品は？まず筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。以下は一例です。●AJINOMOTO ザ★シューマイ 9個商談時使用売価896円のところ、6.2割引の340円に。●第一パン コッペパン ジャム＆マーガ