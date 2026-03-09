【第84話】 3月7日公開 第84話「湯煙の中に咲く花」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月7日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第84話「湯煙の中に咲く花」をヤンマガWebに公開した。 第84話では、イツキの気持ちを確かめようとしたルピナ。その行為が課題だったと気づいてがっかりするが……。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ