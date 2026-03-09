3月6日に放送された『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）にレミオロメンが出演した。2012年の活動休止から約14年の時を経て昨年活動再開を発表し、3月4日にはシングルズベスト『SINGLES BEST＋』をリリースしたばかりだ。『ミュージックステーション』では15年ぶりの新曲「さあはじめよう」に加え、代表曲のひとつ「3月9日」が披露された。ブランクを感じさせず、円熟味を加えた名演奏だ