あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、泣いている姿が印象的な涙もろいイメージの有名人＞ １位織田信成２位徳光和夫３位柴田理恵４位羽鳥慎一５位和田アキ子６位木原龍一（りくりゅう）７位水ト麻美８位武田鉄矢９位劇団ひとり ＜視聴者プレゼント＞亀じるしの「水戸の梅」をプレゼント！