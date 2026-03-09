ＡＳＪ [東証Ｓ] が3月9日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の2円→3円(前期は3円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年２月６日に、東京証券取引所スタンダード市場へ市場区分の変更及び名古屋証券取引所メイン市場へ新規上場いたしました。これもひとえに、株主の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様からのご支援の賜物と厚く御