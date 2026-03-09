9日14時現在の日経平均株価は前週末比3892.01円（-7.00％）安の5万1728.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は83、値下がりは1488、変わらずは19と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は938.59円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が370.62円、東エレク が353.98円、ファストリ が231.84円、フジクラ が121円と続いている。 プラス寄与度トップ