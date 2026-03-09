北海道恵庭市の廃棄物処理場で、2026年3月9日、男性作業員（60代）が左腕を切断する事故がありました。9日午前9時40分ごろ、「作業員の男性が段ボールを圧縮する機械に腕を挟まれた」と、男性の同僚から消防に通報がありました。警察によりますと、男性は意識がある状態で病院に搬送されましたが、左腕を切断する大けがをしたということです。男性は段ボール圧縮機のベルトコンベアの調整をしていた際、ベルトとロ