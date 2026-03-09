4日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、3月28日（土）、29日（日）に蓮田市総合市民体育館パルシーで行われる第21節デンソーエアリービーズ戦に、ファミリーユニット「にゃんたぶぅ」プロデューサー&メンバーのたくまんさんが来場することをクラブ公式サイトで発表した。 たくまんこと和田琢磨さんはおかあさんといっしょ