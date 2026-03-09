AKB48が9日、JA全農の「ニッポンエールブランドアンバサダー」に就任し都内で会見を行った。日本の農畜産物の魅力を発信する同プロジェクト。総監督の倉野尾成美（25）は「AKB48が日本全国を明るく元気にできるように頑張っていきたい」と意気込み。「グループを作物に例えるなら」という質問には「日本人といえばお米。どの食卓にもありますし、日本を代表する食べ物の一つ。日本を代表するアイドルになれるように、“お米ポ