８日に放送されたフジテレビ系「Ｍｒ．サンデー」では、ＷＢＣについてラジオで台湾戦を実況したニッポン放送・大泉健斗アナウンサーにインタビュー。実況で気を付けたことなどを聞いた。今回のＷＢＣはＮｅｔｆｌｉｘで有料配信。地上波では放送がないため、Ｎｅｔｆｌｉｘに入らない人にとって、唯一の生中継がラジオだった。ニッポン放送は今回のＷＢＣをラジオで中継したが、初戦の台湾戦を実況したのが大泉アナだった。