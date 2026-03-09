《私の今日の瞬間最大風速。》3月8日、お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太が冒頭の言葉とともに、Xに投稿した“超ハイカロリー弁当”の写真が話題になっている。関が投稿した弁当の写真には、巨大なチャーシューやいかフライなどが弁当の容器いっぱいに並び、間からかすかに白米がのぞいている。この弁当は、創業50年をこえる千葉県袖ケ浦市に本社をおく弁当店「としまや」の「としまやゴージャス弁当」（税込998円）だ。