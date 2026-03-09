Image: 1banbo4 この記事は2025年11月30日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。週末、バックパックひとつで野営地へ。焚き火台の上でステーキを焼き、湯を沸かす。最小限の道具で過ごすあの時間が好きな人ほど、「無骨シェラパン」の存在にワクワクするはずです。ソロキャンプから普段使いまで、幅広く火を使いこなす鉄の