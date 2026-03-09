フジテレビは9日、4月改編のコンテンツラインナップ発表会を開催。4月17日からGP帯に進出するtimeleszの冠バラエティ『タイムレスマン』(毎週金曜21:58〜)企画・プロデュースの蜜谷浩弥氏が、番組に込めた思いを述べた。『タイムレスマン』企画・プロデュースの蜜谷浩弥氏蜜谷氏は「おかげさまで2025に始まった新バラエティ番組において、 TVerの年間再生数トップに輝くなど、深夜帯ながらアワードを受賞したり、類を見ない熱狂を