TBS系「王様のブランチ」に生出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、7日に放送されたTBS系「王様のブランチ」に生出演。三浦が番組内で発した一言が、嬉しい出来事へと発展した。2人は揃って日本代表のウェアをまとって出演。帰国後の反響ぶりに驚きを明かした他、五輪で話題となった木原が三浦を持ち上げる「木原運送」を番組内で実際に披露。軽