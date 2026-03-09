トレンドカラーの「ブラウン」は装いにやわらかなニュアンスを添えてくれるカラー。幅広い色味と相性がよく、黒に代わる新たな定番として積極的に取り入れたい存在です。そんなブラウンのアイテムが【ユニクロ】の新作にもラインナップ。ほどよいシアー感でシャレ見えを狙えるTシャツや、上品な光沢感が魅力のサテンスカートなど、今からロングシーズン使えるものをピックアップしました。 透け感