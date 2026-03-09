フェイエノールト上田綺世がブレダ戦で2ゴールをマークしたオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は3月8日、リーグ戦のブレダ戦に出場し、公式戦12試合ぶりとなる2026年初得点を含む2ゴールを挙げた。エースの復活劇にファンからは「マジで最高」「ほんとにヘディングうまい」と大きな反響を呼んでいる。上田は前半、コーナーキックをファーサイドで待ち構えると、鋭いダイビングヘッドでゴールを射抜き先制点を奪