製品開発やマーケティングに欠かせない市場調査は、1500億ドル(約2兆3800億円)規模の巨大産業となっています。ユーザーのチャット履歴を使って、AIで「エージェントツイン」を作成するSimileというAIスタートアップは、従来の企業が行ってきた市場調査をAIで置き換えることを目指していると、日刊紙のウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。Can AI Replace Humans for Market Research? - WSJhttps://www.wsj.com/cio-jou