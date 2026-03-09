フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期の番組改編で新たにスタートする新音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00※初回2時間SP）で、入社3年目ながら番組MCを務める上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）の魅力を番組制作陣が語った。【写真】フジテレビ4月期の新たな番組【一覧】本番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメン