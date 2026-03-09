アイドルグループ・AKB48が9日、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）の「ニッポンエールブランドアンバサダー」に就任し6日、都内で行われた記者会見に登場した。【集合ショット】カワイイ…！カラフルな衣装で登場したAKB48「ニッポンエール」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産の食べものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう。」をコンセプトに誕生したJA全農のオリジナルブランド。47都道府県のご