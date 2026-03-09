作曲家、編曲家の青木望（あおき・のぞみ）さんが2月20日に94歳で亡くなっていたことが、8日までに、関係者への取材で分かった。フォークシンガー松山千春（70）も、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）の番組内で伝えた。青木さんは東京出身で、旧制東京府立第六中学校（現東京都立新宿高）在学中、知人に誘われてバンド活動を開始。その後、中退し、15歳でプロのミュージシャンとしてデビューした。作曲家、編曲