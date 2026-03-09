◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロック明治安田（1勝1敗）8―1茨城日産（2敗）（2026年3月9日等々力）明治安田が7回コールド勝ちで、1勝1敗のタイとした。「4番・遊撃」でフル出場した高瀬雄大内野手（29）が3打数2安打1打点1四球。3出塁に加え、7回には犠打を決めるなど大勝に貢献した。「昨日、ああいう負け方をしましたが、予選でも起こりえること。今日は気持ちを切り替えてできましたし、1点先制され