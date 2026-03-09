女優上坂樹里（20）が9日、都内で、見上愛（25）とダブル主演を務める2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日開始、月〜金曜午前8時）第1週完成試写会見に出席した。主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さん