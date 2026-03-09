アイドルグループAKB48が9日、都内で「ニッポンエールブランドアンバサダー」就任記者会見に登壇した。ニッポンエールプロジェクトは、JA全農とメーカー、販売先が協力して全国47都道府県の畜産物、農産物のPRキャンペーン等を展開し、商品を通して産地を応援する活動。この日、AKB48のメンバーが全国の農家の元へ行き、お手伝いをすることなどが発表された。67枚目シングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤百花（22）は「小学