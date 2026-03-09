¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×½¢Ç¤µ­¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¤È¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÈÎÇäÀè¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÜ»ºÊª¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎPR¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅù¤òÅ¸³«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ»ºÃÏ¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿§°ã¤¤¤Î¤Ä¤Ê¤®¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤¬¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢·î¤Ë1ÅÙ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¤Î»º