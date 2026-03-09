3月1日にマルハニチロからの社名変更で誕生したUmios（ウミオス）は、CEOとCOOの役職を新設し、代表取締役2人体制でソリューションカンパニーへの変革を推進する。4月1日付で、安田大助取締役専務執行役員が代表取締役社長執行役員兼最高執行責任者（COO）に、また池見賢社長が代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）にそれぞれ就任。池見CEOはグループ経営全体の監督とガバナンス強化、安田COOはグループの経営戦略、事業ポー