OGRE YOU ASSHOLE（オウガ・ユー・アスホール）による主催イベント””DELAY2026””。長野県・原村公演の追加アクトとしてUA（ウーア）の出演が決定した。長野県出身の4人組ライブバンド・OGRE YOU ASSHOLEが主催する””DELAY””。2026年は大阪城音楽堂と長野県・原村 八ヶ岳自然文化園 コンサート広場の2会場で開催される。これで””DELAY2026””の出演者は大阪／原村公演ともにすべて出揃った。チケットは両公演とも各プレ