あの名作ドラマ『1リットルの涙』（2005年／フジテレビ系）が20年以上の時を経て、『映画 1リットルの涙』として帰ってくる。主演は錦戸亮だ。これは"シリーズ化"を前提としたものではないが、彼は再びこうして麻生遥斗という人間を生きることとなった。スクリーンに映し出される主人公・遥斗の新たな物語とは、いったいどのようなものなのだろうか。